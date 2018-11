Este es el vídeo más racista usado por Trump... y lo ha hecho en plena campaña electoral

Faltan 5 días para las elecciones clave para el futuro de EEUU, las llamadas 'midterm' y el presidente del país, Donald Trump, ha vuelto a dar la nota. Mientras que el resto de líderes se han limitado a hacer un llamamiento más o menos exhaustivo para que la gente acuda a votar, Trump se ha servido del vídeo más racista en décadas. Y no es una exageración. En él, se acusa al Partido Demócrata de conspirar para ayudar a personas que, según el vídeo, son invasores centroamericanos que buscan llenar el país de asesinos de policías.

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbhpic.twitter.com/2crea9HF7G