"Me muero": sorpresa por lo que ha hecho Rosalía en 'El Hormiguero'

Rosalía ha acudido a divertirse a El Hormiguero. La cantante catalana —que ha triunfado con su nuevo disco El Mal Querer— ha ido al programa de Pablo Motos para hablar de lo que ha supuesto para ella el salto a la fama.

La artista —nominada a cinco Grammy Latinos— ha contado que su disco es una historia que llevaba tiempo queriendo contar y que está muy ilusionada con el éxito que ha tenido y con el calor que recibe del público.

Además, estará en Dolor y gloria, la nueva película de Pedro Almodóvar. Pero lo que ha sorprendido a todos —sobre todo para los que no la conocían— ha sido cuando ha empezado a cantar Bagdad, uno de los temas preferidos de sus seguidores.

"Guau", ha dicho Pablo Motos cuando ha terminado de cantar la canción. Y con razón.

Y las redes han enloquecido:

Bagdad acapella me ha dado 1.000 años de vida. No me ha dado más porque el mundo no va a durar tanto #rosaliaEH