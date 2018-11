Del "Casado, mamarracho" a la posiblidad de hacer historia: así ha cerrado campaña Adelante Andalucía

La candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, ha reiterado el calificativo de "mamarracho" al presidente del PP, Pablo Casado, por las críticas y exigencias a los inmigrantes que llegan a España.

En el mitin de cierre de campaña de la coalición Adelante Andalucía, formada por Podemos e IU, ha reprochado que Casado, representante de un partido "podrido" y "hasta las trancas" de corrupción, proponga que los inmigrantes 'aprendan las costumbres' españolas y digan que "vienen a llevarse las ayudas sociales".

🗣 "Susana Díaz le ha hecho media campaña a la extrema derecha y eso no se lo vamos a perdonar nunca" 💬 @TeresaRodr_ #AdelanteAndalucía pic.twitter.com/0LDugJSacn

"Este mamarracho" hace esas afirmaciones "cuando les han regalado 70.000 millones a los bancos", un dinero que no van a devolver, ha lamentado Rodríguez tras recordarle que hace esas críticas en una comunidad como la andaluza, que es "solidaria y trabajadora".

La líder de Adelante Andalucía ha estado acompañada en el mitin de cierre de campaña, celebrado en Torremolinos (Málaga) ante unas 3.000 personas, según la organización, por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el coordinador de IU, Alberto Garzón.

Iglesias ha llamado en ese acto a "hacer historia" votando a Adelante Andalucía en las elecciones andaluzas de este domingo porque "con Andalucía en pie podemos construir el cambio de España con dignidad".

"En toda España necesitamos que los andaluces volváis a hacer historia y que el domingo lancéis un mensaje de fraternidad y de justicia social", ha sostenido el líder del partido morado, que ha exclamado que el domingo "tienen que brillar los ojos de los andaluces, de los jóvenes que tienen que llenar de futuro las urnas, de los mayores que tienen que llenar las urnas de memoria, de la gente trabajadora que tiene que llenar las urnas de dignidad".

Si Andalucía no avanza, si Andalucía no dice justicia social, escuelas públicas u hospitales para todos, no habrá derechos sociales para nadie en España. Por eso, #AdelanteAndalucía 💚@Pablo_Iglesias_ en Torremolinos cerrando la campaña. pic.twitter.com/2nPqdZuMQG