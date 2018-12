Este es el mejor compañero de cama de las mujeres (según la ciencia)

La ciencia ha descubierto cuál es el mejor compañero de cama para las mujeres y el descubrimiento no va a gustar a los hombres.

Según un estudio del Canisius College, una universidad privada de Nueva York (EEUU), las mujeres duermen mejor que nunca cuando comparten lecho con... los perros.

No los animales en general, no los gatos y, desde luego, no otros humanos u otra mujer. Los mejores amigos del hombre son los mejores compañeros de la mujer en el dormitorio.

Los investigadores sometieron a un cuestionario a 962 mujeres estadounidenses de diferentes estados; el 55% aseguraron compartir cama con, al menos, un perro; el 31%, con un gato. De todas ellas, un 57% dormían, además, con su pareja.

El test trataba sobre la calidad de sus horas de sueño y lo seguras que se sentían a raíz de la presencia de sus parejas o mascotas.

La directora del estudio, Christy L. Hoffman (que admite ser fan de los perros), asegura a nuestros compañeros del HuffPost que los datos arrojan que los compañeros humanos y los gatos interfieren en el sueño de las mujeres pero los perros eran menos propensos a despertar a sus dueñas.

Aunque podría ser todo mérito de los canes, Hoffman apunta otra posibilidad: que las dueñas de perros tengan mejores hábitos de sueño y rutinas diarias más estrictas; la mayoría tendían a irse a la cama antes y también a levantarse más pronto que las que no tenían perro o las que tenían gatos.

Los dueños de perros son más disciplinados, también al dormir

"Los dueños de perro tienen que adaptarse a las necesidades de sus mascotas, tienen que sacarlos cada mañana, y eso los ayuda a mantener un despertar más riguroso. Y las horas de sueño de los perros se parecen más a las de los humanos que las de los gatos", detalla.

Los perros, de hecho, se adaptan mejor a los horarios de sus dueñas que sus propias parejas humanas. Y les transmiten más seguridad: "Algunos dueños de perro sienten que su perro los alertará si alguien se cuela en su casa u ocurre una emergencia".

El descubrimiento de que la pareja no transmite la misma seguridad sorprendió a los investigadores: "Sorprendentemente, las mujeres puntuaron mejor a sus perros como fuente de comodidad y seguridad que a sus compañeros humanos".

Un estudio previo de la Clínica Mayo de Arizona ya había descubierto que los hombres también duermen mejor con perros en la cama. Hoffman ha decidido centrarse en las mujeres porque suelen tener peor calidad de sueño.