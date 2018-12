El actor Fernando Tejero ha desmentido el bulo que circula en las últimas semanas y que le relaciona con el partido ultraderechista Vox.

"Ruego a la prensa que no vinculen ni mi imagen, ni mi nombre, al partido político vox. Mi ideología y mis pensamientos políticos no tienen nada que ver con lo que defiende dicho partido. Gracias. Nada más lejos de la realidad", ha escrito en Twitter.

Tejero se refiere a las informaciones que han publicado recientemente varios medios sobre que José María Tejero, hermano del actor, ha concurrido como número 3 en las listas de VOX por Córdoba en las elecciones andaluzas.

Muchas de esas noticias se ilustraron con la imagen de Fernando Tejero en lugar de con la de su hermano. "Desde aquí quiero expresar a todos ustedes mis amig@s el enorme orgullo que siento por ser el tercer candidato en las próximas elecciones al Parlamento Andaluz por VOX Córdoba, el único partido que defiende a nuestro país", escribió José María Tejero.

En cambio, el actor Fernando Tejero ha apoyado recientemente al partido animalista Pacma y en alguna ocasión ha afirmado ser votante de Podemos. "A ver si me explico: Soy artista, homosexual, apoyo a Podemos y a los que me falta al respeto les seguiré pidiendo que me coman el rabo", escribió en Twitter una vez.