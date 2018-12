SOS de la ONU: hacen falta 20.000 millones para ayudar a casi 94 millones de personas en 2019

Naciones Unidas ha lanzado un llamamiento por 21.900 millones de dólares (algo más de 19.200 millones de euros) con los que busca cubrir las necesidades humanitarias de 93,6 millones de personas en todo el mundo, la mayoría de ellas afectadas por conflictos que se prolongan en el tiempo.

"En 2019, casi 132 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria y protección, la mayoría por el impacto de conflictos. Naciones Unidas y la organizaciones aliadas buscan ayudar a 94 millones de personas", ha explicado el coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, Mark Lowcock, en el preámbulo del Panorama Humanitario Mundial.

