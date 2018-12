Manuel Valls: "No puede haber ningún pacto con Vox"

Manuel Valls ha sido tajante esta mañana al hablar sobre la gobernabilidad en Andalucía tras los resultados electorales del pasado domingo. "No puede haber ningún pacto con Vox", ha dicho reiteradamente en una entrevista en el programa Hoy por hoy de la Cadena SER.

El candidato a la alcaldía de Barcelona, que peleará en las municipales desde una plataforma que cuenta con el aval de Ciudadanos, ha asegurado que le preocupa la posición del PP, dispuesto a pactar con la ultraderecha de Santiago Abascal, y plantea frente a esa alianza "un pacto entre los partidos constitucionalistas", para que los radicales no entren "en el juego político".

DIRECTO | @manuelvalls: "No puede haber ningún pacto con VOX, y lo digo también por el PP. Me preocupa la posición del PP" pic.twitter.com/pR1dhQgVLX — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) 5 de diciembre de 2018

Valls, no obstante, ha pedido que no se especule con que Albert Rivera vaya a pactar con Vox, porque es algo que "no ha ocurrido". Lo que sí se sabe, insiste, es que Ciudadanos es un partido "liberal, progresista y profundamente europeísta" y en eso hay que confiar.

El exprimer ministro francés entiende, además, que la mejor solución para Andalucía es un gobierno de Ciudadanos "con el respaldo del PP y del PSOE, o que al menos no lo bloquee" porque "cualquier coalición es legítima salvo con fuerzas que vulneran la Constitución". "Lo que ha pasado en Andalucía es el fin de la excepción española", lamenta.

