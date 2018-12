Los 10 vídeos de entretenimiento más vistos en España en YouTube

YouTube ha publicado este jueves la lista YouTube Rewind, que reúne los vídeos que se han convertido en tendencia en 2018. La recopilación de estos momentos se realiza en función del número de reproducciones, las veces que se han compartido y las interacciones que tienen en la plataforma.

It's almost time to hit Rewind. #RewindisComing December 6th, 2018. https://t.co/wfKXUQVwHJpic.twitter.com/zERRrQgErw