Jenaro Castro, director de Informe Semanal durante el Gobierno del PP, ha tenido un rifirrafe en Twitter con Xabier Fortes, actual director de Los Desayunos de TVE.

Castro se ha quejado de que el programa de las mañanas de TVE haya rescatado un vídeo suyo del 1991 en el que aparece dando una información sobre el ultraderechista Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de Atocha, detenido en Brasil.

"Vaya, me sacan en @ Desayunos_tve dando una noticia del ultraderechista Juliá en 1991. Coño @ xabierfortes , con la de noticias que he dado ¿tenía que ser esta?. En fin, que yo recuerde de VOX no hay imagen mía @ AlegriaBegoa. Y me consta que no hay mala intención. Supongo. Abz", ha escrito.

Un mensaje al que ha respondido el director del programa, Xabier Fortes: "Coño, Jenaro, estoy de puente. No he hecho el minutado, pero no tengo dudas de que tiene toda la justificación informativa. Supongo que hiciste en 1991 como siempre una información objetiva, o es que no es así? No entiendo por tanto que te moleste que te hayan sacado. Abrazos!".

La nueva dirección de RTVE destituyó de su puesto a Jenaro Castro tras una buena serie de polémicas por los enfoques de los reportajes de Informe Semanal, que muchos consideraron muy cercanos a las tesis del PP.

Tras el relevo, TVE ofreció a Jenaro Castro ocupar un puesto de redactor en el programa de La 2 Documentos TV.