La NASA 'ayuda' a Marvel a rescatar a Ironman del espacio

El nuevo tráiler de la próxima entrega de Los Vengadores arranca con un desesperado Tony Stark vagando a la deriva por el espacio y mandando un mensaje a la Tierra. El alter ego humano de Ironman está en peligro y los fans se han movilizado para ayudarle.

Durante horas, cientos de personas han escrito a la NASA para que eche una mano en el rescate del superhéroe. Y la agencia espacial estadounidense ha respondido a la llamada.

En una publicación megaviral que supera los 260.000 'me gusta' y los 134.000 retuits, la NASA ha ofrecido soluciones a Marvel, editorial y productora de Ironman y Los Vengadores.

Hey @Marvel, we heard about Tony Stark. As we know, the first thing you should do is listen in mission control for "@Avengers, we have a problem." But if he can't communicate, then we recommend ground teams use all resources to scan the skies for your missing man pic.twitter.com/zavXrsPljq