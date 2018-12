Lara Álvarez responde a su polémica con Pedroche: "Una cosa, por si no ha quedado claro"

Lara Álvarez ha respondido —nada más despertarse— a la polémica en la que se ha visto en vuelta por unas declaraciones sobre lo que muchos han interpretado como un dardo a Cristina Pedroche su 'rival' en las Campanadas.

"Ser sexy es una actitud, no una transparencia", aseguró Lara Álvarez, que presentará la nochevieja en Mediaset junto a Jesús Calleja.

Ahora, un día después del revuelo, la presentadora ha respondido en Instagram desde su cama: "Me he puesto a leer titulares y he pensado 'no me lo puedo creer".

La presentadora de GH VIP y Supervivientes se ha mostrado muy molesta por lo que considera que es un tema recurrente desde que es la encargada de dar la bienvenida al año nuevo.

"Cada año es lo mismo, no sé si sabéis que este año me toca dar las Campanadas con Jesús Calleja y me toca compartir ese privilegio con Cristina Pedroche y con Anne Igartiburu en diferentes cadenas. Una cosa, por si no ha quedado clara, que yo no piense o vista igual que mis compañeras no significa que no tenga un respeto absoluto por ellas y que no valore la libertad de elección de cada una", ha afirmado en sus stories de Instagram.

Para finalizar ha asegurado que "se va a desayunar", que es "mucho más interesante que este rollo".

