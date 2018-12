César Brandon, el poeta que ganó la tercera edición de Got talent, ha confesado en una entrevista en El Mundo que sufrió depresión justo después de ganar el concurso de Telecinco. El autor de Las almas de Brandon no supo lidiar con la fama: "Pasé de ser un completo desconocido a que media España tuviera una opinión sobre mí por salir en televisión".

El joven de 25 años cerró sus redes sociales después de recibir una oleada de mensajes. "Estaba preparado para exponer lo que hago, pero eso tiene el contrapunto de que te expones también como ser humano", ha explicado.

A pesar de ello, Brandon, que ganó el concurso con un poema dedicado a su madre (Mamá), ha sacado la parte positiva de la experiencia: el programa le sirvió como plataforma para que Espasa le diera la oportunidad de publicar su primer libro (Las almas de Brandon), y ya va por el segundo, Toda la felicidad del universo. De hecho, reactivó sus cuentas en las redes sociales porque encontró un mensaje de la editorial en el que le ofrecía formar parte de su colección ESPASAesPOESÍA.

Sin embargo, no se siente completamente libre en redes, donde confiesa que se "autocensura". "Eso no me permite ser espontáneo", revela, pero al menos le ayudan a conseguir notoriedad.

El escritor termina la entrevista pidiendo que no tengamos miedo a equivocarnos, y para ello cuenta una anécdota que le ocurrió en el concurso de Telecinco. "La tercera vez que salí en el programa me quedé completamente en blanco y tuve que reestructurar todo en mi cabeza. Cuando terminé de recitar el poema a mi madre, la abracé y le expliqué lo que me había sucedido. Ella respondió: 'No pasa nada'. Con eso me quedé y es lo que le digo a todo el mundo", relata.