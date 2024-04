Una mexicana prueba la comida de la cafetería de una universidad de Madrid y ojo a la reacción 

La creadora de contenido mexicana Lozano ha publicado un vídeo en TikTok (@lozano_gf) en el que enseña que ha probado la comida de una cafetería universitaria y su reacción no ha dejado indiferente a nadie.

Lo primero de todo que ha comentado es que le ha sorprendido que vendan cervezas a los alumnos: "En mi vida lo vi, puedes llegar y pedir tu cubo de cervezas por 10 euros".

"En México agarras algo así y te matan", ha expresado de forma irónica y exagerada, refiriéndose realmente a que te pueden llegar a expulsar. Ha probado un bocadillo con pan de molde tostado completo, incluyendo lechuga y huevo, acompañado de patatas y ha dado un veredicto.

"No te vuelvo a pedir nada en la vida", le ha expresado a su amiga, que le había recomendado una pequeña mezcla de salsas. Le ha costado un total de 3,60 euros y, como bien dice en el vídeo, que ha acumulado más de un millón de reproducciones y 153.000 'me gusta', no le ha gustado.