Jamás estudié publicidad y tengo una agencia de publicidad. Soy jurado de talent shows y juzgo cosas que no sé hacer. No soy periodista y dicen que hago entrevistas. Presento programas y no soy presentador. Que vivan los intrusos. #YoSoyIntruso@ChristianG_7https://t.co/biVkcCoFAu