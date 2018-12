Carme Chaparro sale en defensa de Christian Gálvez tras las críticas de los historiadores

Carme Chaparro, presentadora de Noticias Cuatro, ha salido este domingo en defensa de Christian Gálvez tras las críticas del Comité Español de Historia del Arte (CEHA).

Los más de 500 historiadores que forman el CEHA ven intrusismo laboral por la exposición sobre Leonardo Da Vinci que Gálvez comisaria en Madrid y aseguran que el presentador de Pasapalabra(Telecinco) no es ningún experto en la figura de Da Vinci ni en la cultura del periodo histórico que lo enmarca —el Renacimiento—.

La periodista, que presentó en noviembre Gioconda descodificada, el último libro de Gálvez sobre una de las obras pictóricas más famosas de Da Vinci, ha escrito un mensaje en su cuenta de Twitter en el que apoya sin fisuras a su compañero.

"Ha aumentado un ¡¡400%!! las visitas a la BNE [Biblioteca Nacional de España]. ¿Qué pasa? ¿Salir por la tele nos quema las neuronas? Señores catedráticos: deberíais darle las gracias y no quejaros desde vuestros cortijos. ¿De qué sirve el conocimiento si no se difunde?".

¿En serio? Todo mi apoyo a @ChristianG_7 . Ha aumentado un ¡¡400%!! las visitas a la BNC. ¿Qué pasa? ¿Salir por la tele nos quema las neuronas? Sres catedráticos: deberíais darle las gracias y no quejaros desde vuestros cortijos. ¿De qué sirve el conocimiento sino se difunde? https://t.co/CYuqttk3nV

Pero Chaparro no ha sido la única en defender al presentador y desde la publicación del comunicado del CEHA, las muestras de apoyo a Gálvez se han multiplicado en las redes.

Sigo sin entender esta postura. ¿Intrusismo? Permítame que dude que sea este el caso. Que yo sepa @ChristianG_7 está estudiando historia del arte y se ha formado en comisariado. No tengamos la piel tan fina en estos casos. Valoren lo que hace por la cultura que es más importante. https://t.co/u4iBMnJ8bN

@ChristianG_7 no consigo entender qué problema hay en organizar una exposición (magnífica) sin ser historiador. Lo que cuenta es el entusiasmo y la dedicación. Todo mi apoyo, ya he visto la exposición y volveré a verla de forma guiada para no perder detalle.