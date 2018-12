Los duques de Cambridge y sus hijos Jorge, Carlota y Luis han enviado su felicitación navideña con una imagen muy cercana. El príncipe Guillermo, Kate Middleton y los tres pequeños han posado en los exteriores de la casa de Anmer Hall (Norfolk, Reino Unido) para el fotógrafo Matt Porteous.

En la imagen, publicada en la cuenta de Twitter de Kensington Palace, se puede ver a la duquesa de Cambridge sujetando al príncipe Luis (8 meses), al príncipe Guillermo sujetando a la princesa Carlota, (dos años) que está situada entre sus padres, y al príncipe Jorge (de cuatro años) apoyado sobre su padre, todos sonriendo.

La familia de Guillermo de Inglaterra no ha sido la única de la casa real británica que ha felicitado las fiestas. Los duques de Sussex también lo han hecho, aunque en su caso han aprovechado una fotografía de su boda (del fotógrafo Chris Allerton) que aún no había salido publicada. En ella se puede ver al príncipe Enrique y Meghan Markle de espaldas, en Frogmore House (Berkshire, Reino Unido).

Finalmente, el príncipe de Gales y la duquesa de Cornwall también han compartido su tradicional Christmas. Hugo Burnand es el autor de la tarjeta en la que se ve al príncipe Carlos y Camilla Parker en el jardín de Clarence House (Londres) el verano pasado.