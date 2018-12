La petición (con palo incluido) de Bertín Osborne a Pablo Iglesias en 'El Programa de AR'

Bertín Osborne ha acudido a El Programa de Ana Rosa para cantar, presentar su nuevo disco Yo debí enamorarme de tu madre y hablar de En mi casa o en la tuya, su programa de entrevistas en Telecinco.

El cantante ha pasado después a la tertulia de corazón, en la que ha charlado brevemente con Ana Rosa Quintana y sus colaboradores. Aquí ha confesado que el programa con el que más se ha reído es Contacto con tacto, un espacio de citas que Telecinco emitió del 92 al 94.

Ahora, Osborne ha contado las novedades de En mi casa o en la tuya, que es viernes protagonizan Christian Gálvez y Almudena Cid, de los que ha dicho que son "un encanto". Además, ha desvelado que acaba de entrevistar a Jorge Javier Vázquez: "No veas que confesiones y qué cosas".

Cuando le han preguntado qué famoso se le resiste, Osborne ha aprovechado para lanzarle un dardo a Pablo Iglesias, líder de Podemos: "Ahora mismo he dicho 'vamos a proponerle a Pablo Iglesias, pero en su casa'. No reíros que no es cachondeo".

"Estamos en ello", ha proseguido. "Se te acaba de ocurrir", le ha dicho Ana Rosa Quintana.

Bertín Osborne desvela la identidad de la persona a la que más le gustaría recibir en 'Mi casa es la vuestra' #AR19Dhttps://t.co/nSYAHWTwn5pic.twitter.com/Emgd4JwwPr — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) 19 de diciembre de 2018

