Natalia resuelve uno de los grandes misterios en OT: "La Alba me ha perdonado"

Ha sido uno de los grandes misterios que han tenido lugar en la academia durante los últimos días y que han sacado a la luz la ira de Alba Reche: ¿Quién se comió su polvorón?

A pesar de que la joven encontró el envoltorio del dulce en la basura y sus compañeros negaron habérselo comido, ella sabía que alguien había cometido el crimen. Natalia, mientras tanto, permanecía callada ante el misterio, hasta que un día le dijo que quizá podía haber sido ella sin darse cuenta. Pero no se supo más.

Algunos fans han llamado a este episodio 'El polvoroncidio' y han recopilado toda la historia en imágenes.

mira este vídeo JAJAJAJJAJAJJAJAAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/ClZDvuJNGr — laura la del sujetador gris (@laurabayyy) 20 de diciembre de 2018

Al salir de la academia, alguien debió decirle a Natalia que fue ella. Y sobre eso ha escrito la joven de Pamplona en uno de sus primeros tuits: "Que me enteré ayer que me comí el polvorón de la alba dios me perdone".

que me enteré ayer que me comí el polvorón de la alba dios me perdone :( — Natalia (@natalialot2018) 20 de diciembre de 2018

La publicación ha gustado mucho a sus seguidores, hasta el punto de tener 6.300 retuits y 29.000 'me gustas'. Algunos de los fans ya se lo imaginaban.

cada vez que mencionaba el polvorón estabas así,,, pic.twitter.com/Wa0V3Ky1ul — iara☀️ (@rechemila) 20 de diciembre de 2018

pues sí chica,,,, y así se puso el bebé enanísimo pic.twitter.com/mUep8iLdjs — ginevra (@rdponientx) 20 de diciembre de 2018

En otro tuit, Natalia ha señalado que Alba ya le ha perdonado, como era de esperar.