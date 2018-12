Dani Mateo responde a las críticas por su mensaje de apoyo a Cake Minuesa

El humorista Dani Mateo, colaborador del programa El Intermedio de LaSexta, ha tenido que responder a las críticas recibidas en Twitter por enviar su apoyo al periodista Cake Minuesa, de Intereconomía, que ayer viernes fue agredido en Barcelona durante las protestas por la celebración del Consejo de Ministros en la capital catalana.

"No entiendo el debate sobre lo de Cake Minuesa. Pegar está mal. Siempre. La violencia es el argumento del que no tiene nada en la cabeza. No empoderemos al tonto violento o lo pagaremos caro, sea del color que sea. Ánimo, compañero", escribió Mateo este sábado por la mañana.

No entiendo el debate sobre lo de @cakealatake Pegar está mal. Siempre. La violencia es el argumento del que no tiene NADA en la cabeza. No empoderemos al tonto violento o lo pagaremos caro, sea del color que sea. Ánimo, compañero. — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 22 de diciembre de 2018

Esa última palabra, "compañero", le ha costado duras críticas:

Bien Dani, dale ánimos al compañero...seguro q él hizo lo mismo por ti en el episodio trapomucoso.

D acuerdo en el NO a la violencia, pero dar ánimos a este provocador, q tantas veces va buscando la imagen del indepe violento, y q además, ha preparado este montaje, es penoso. — emigimgo🎗️ (@emigimgo) 22 de diciembre de 2018

Compañero? Ese es un mercenario y todo indica, según un video de un vecino y de gente que lo vio en directo, que fue preparado y hasta se hizo un Neymar, si denuncia la agresión e identifican al agresor lo retiro, a ver que pasa... — PATRI ❤💛💜 (@PATRICHI76) 22 de diciembre de 2018

A cualquier cosa la llaman compañero y periodista. — Ni Dios ni Rey (@AbaloneOrtega) 22 de diciembre de 2018

Venga Mateo no me jodas. Estos mismos que han ahostiado por el gag de la bandera y ahora ánimo compañero?? Que era un puto montaje Dani!! Encima no le des coba hombre! — El Replicante 🎗 (@replicandote) 22 de diciembre de 2018

Animo compañero......tela, tela amb el progre! — Ivan (@ivanfzva) 22 de diciembre de 2018

Tras los numerosos comentarios, Mateo ha realizado la siguiente reflexión y ha recordado el sketch con la bandera de España por el que ha sido imputado: "Gente criticando que llame compañero a un compañero de profesión. ¿Cómo queréis que le llame? ¿Veis como estamos muy calientes? ¿Veis como el sketch de la bandera no apuntaba mal, aunque se entendiera mal? ¿Veis como nos vamos a hacer daño? ¿Veis?"

Gente criticando que llame compañero a un compañero de profesión. Cómo queréis que le llame? Veis como estamos muy calientes? Veis como el sketch de la bandera no apuntaba mal, aunque se entendiera mal? Veis como nos vamos a hacer daño? Veis? 👀 — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 22 de diciembre de 2018