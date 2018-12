Brutal agresión al periodista Cake Minuesa (Intereconomía) durante el 21-D

Vergonzoso el brutal ataque que ha sufrido el periodista Cake Minuesa, de Intereconomía, durante la cobertura de las protestas del 21-D contra el Consejo de Ministros que se celebra en Barcelona.

Minuesa se encontraba en una calle de la capital condal cuando varios manifestantes se acercaron a él, taparon la cámara y le propinaron varios golpes hasta tirarle al suelo.

"¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Sólo queremos informar", decía el reportero mientras le empujaban. "Estamos trabajando", se defendía mientras increpaban al cámara.

En un momento dado, la imagen se corta y, cuando regresa la emisión, se ve cómo empujan a Minuesa y acto seguido le propinan un puñetazo que le tira al suelo. El reportero ha terminado sangrando por la nariz.

"Yo estoy bien, yo estoy bien", ha dicho Minuesa mientras se limpiaba con un pañuelo la sangre del rostro.

"Es un montaje", se escucha a una mujer que le espeta al reportero. "¿Es un montaje?", se pregunta Minuesa incrédulo, "vale, vale".

Después un joven se ha acercado a él y le ha dicho que la cosa no ha ido a más gracias a que ellos han actuado. "Pero, ¿estás contento con lo que has visto?", ha preguntado el periodista. "Claro que no estoy contento, pero si venís a provocar hay gente que no tiene autocontrol", ha contestado el chico.

Este ha sido el momento:

Minuesa ha recibido el apoyo y la solidaridad de políticos y periodistas:

Lamentable la agresión a @cakealatake en Barcelona. — Ana Pastor (@_anapastor_) 21 de diciembre de 2018

¿Esta era la revolución de las sonrisas? Ya vemos que la instigación de Torra para que los CDR aprieten acaba en puñetazos a periodistas. Hay que ilegalizar esta kale borroka independentista, y romper el diálogo vergonzante con quien les jalea. Mi solidaridad con @cakealatake. pic.twitter.com/rOUsmmur6W — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 21 de diciembre de 2018

Mi rotunda condena a esta salvaje agresión de los comandos separatistas a @cakealatake. Los totalitarios violentos campan a sus anchas en Cataluña liderados por Torra. #155YApic.twitter.com/GgCrZwUNy5 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 21 de diciembre de 2018

Te puede gustar más o menos como informa @cakealatake pero agredirle, mientras está haciendo un directo, no tiene nombre. Si la violencia, en este caso, es justificable es que hemos empezado a perder todos el norte. Y nos merecemos las consecuencias. — Antonio Pampliega (@APampliega) 21 de diciembre de 2018

Mi más rotunda condena a la violencia que se está produciendo en las calles de Barcelona.

Mi apoyo a @cakealatake ante las agresiones recibidas.

Barcelona no puede ser una ciudad secuestrada por radicales.#BastaYa! pic.twitter.com/ZhKYry2SNf — Carina Mejías (@CarinaMejias) 21 de diciembre de 2018

Mi condena a la brutal agresión que ha sufrido @cakealatake y mi apoyo a la prensa libre. Estos son los CDR que alientan los socios de Pedro Sánchez. pic.twitter.com/gweDKDg1q5 — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) 21 de diciembre de 2018

Todo mi apoyo al periodista @cakealatake víctima de una agresión por parte de los chicos de @QuimTorraiPla. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 21 de diciembre de 2018

Un abrazo @cakealatake y mi reconocimiento y gratitud por tu valentía y por mostrar a todo el mundo la violencia y el odio del separatismo golpista. https://t.co/5A4Jp0qrlR — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 21 de diciembre de 2018

