Ideas de regalos baratos de última hora que te solucionarán la Navidad

Regalar puede ser una de las cosas más emocionantes de la Navidad, pero también un verdadero quebradero de cabeza. Se agotan las ideas, se te acumulan las personas a las que tienes que comprar algún detalle y tu cuenta bancaria se resiente.

Si todavía no tienes claro qué regalar, o no has tenido tiempo para darte una vuelta por alguna tienda, hemos hecho una selección para intentar hacerte la vida más fácil.

Un altavoz portátil

Da igual que tengas que regalarle algo a tu madre, a tu hermano o a alguno de tus amigos, con un altavoz portátil siempre aciertas. Los que necesitan escuchar música allá donde van te lo agradecerán, y al resto les darás algo que todavía no sabían que necesitaban. Este de Sony, además, es sumergible. Puedes comprarlo aquí por 39,20 euros.

Unos calcetines con dibujos

Hubo un tiempo en el que regalar calcetines era lo más cutre que te podías echar a la cara, pero con la proliferación de marcas como Jimmy Lion o Happy Socks se han convertido en el complemento más deseado. Puedes comprar desde este par con flamencos, hasta un pack personalizado como este que hará las delicias de los amantes de los Beatles.

Una Moleskine del Pantone del año

Qué mejor forma de empezar el año que con una Moleskine del color del año según Pantone: el Living Coral. Tener una libreta a mano siempre viene bien, así que hazle la vida más fácil al afortunado al que vas a regalarle y compra esta Moleskine por menos de 10 euros. Empezará el año con buen pie y transmitirá el optimismo del color coral.

Una botella de vino

A veces el regalo que parece más sencillo es el más acertado, y un buen vino siempre se agradece. Si la persona a la que le vas a regalar prefiere un blanco puedes comprar aquí este Albariño por menos de 10 euros y si tira más hacia el tinto este Rioja por 12,50 euros nunca falla.

Ese libro que nunca pasa de moda

Puede que no haya nada más tradicional que regalar un libro. Quizás porque con ellos también se regalan nuevas historias, aventuras y vidas. Los más cinéfilos disfrutarán conEl gran hotel Wes Anderson, un viaje por la mente del director, mientras que los cocinillas estarán deseando devorar Tokyo, un libro sobre cocina japonesa que, además, tiene unas maravillosas ilustraciones. Si la persona a la que vas a regalar está interesada en el feminismo, no fallarás con el clásico Una habitación propia de Virginia Woolf, y si lo que le gusta es la novela histórica apuesta por la última ganadora del Premio Planeta, Yo, Julia.

Un masajeador de cabeza para liberar el estrés

Si alguna vez has probado uno de estos aparatos, te habrás quedado enamorado pero es posible que no te hayas decidido a comprarlo. Hazle el favor a la persona a la que tienes que regalar y compra este masajeador de cabeza por poco más de 10 euros. Este modelo además lleva vibración incorporada.

Una bomba de Lush para un baño divertido

Todos necesitamos un baño relajante de vez en cuando, y qué mejor opción que una bomba de baño de Lush para hacerlo divertido y llenarlo de olores diferentes. Una de las más clásicas de la firma es Intergalactic, que tiñe el agua de tonos azules más propios del espacio, aunque si quieres ponerte navideño, lo mejor es regalarSnow Fairy,una edición exclusiva para estas fechas que huele a chuches. Y si quieres que la persona a la que vas a regalar se sienta como una diosa, compra Goddess, una bomba de jazmín en tonos lilas.

Una botella de aluminio para llevar a cualquier sitio

Las botellas de plástico de un solo uso tienen los días contados. No lo decimos nosotros, lo dice la última normativa de la Unión Europea, por eso una botella de aluminio es un acierto seguro. Estas de la marca Chilly's tienen dos tamaños para elegir y una enorme variedad de diferentes colores y estampados. Consulta aquí todas las opciones, además de los precios, que van desde los veinte euros.

Una pulsera para medir las pulsaciones

En los últimos años estas pulseras se han convertido en una moda a la que pocos consiguen escapar, tanto para hacer deporte como para llevar cada día a modo de reloj. Esta de Fitbit es perfecta para los que buscan algo discreto, y además es resistente al agua. La puedes comprar en Amazon por 46,99 euros.

Un calendario divertido

Haz que la persona a la que vas a regalar deje de una vez esos calendarios aburridos o cutres que te dan en el banco. Puedes optar por uno cargado de optimismo como este de Mr. Wonderful que viene con varias piezas magnéticas, o este de Natura que sirve al mismo tiempo de organizador. Es de madera, así que es perfecto para ese amigo que se preocupa por el medioambiente.

Una cesta de aceite de oliva virgen extra

Es el regalo perfecto para los más gourmets. En Amazon hay cientos de opciones, pero te proponemos esta cesta de La Chinata que además de una botella de aceite incluye patés, mermeladas, cremas de queso y una botella de vinagre de Jerez.

Una mochila de tela, la más práctica del planeta

Sirve para irte de festival, para llevar la ropa de deporte o para meterla de 'por si acaso' en la maleta para guardar todo lo que te has comprado en tu viaje. Si tu amigo, madre, hermano o compañera de trabajo todavía no tiene una, este es tu regalo. Esta de lunares que puedes comprar en Amazon cuesta menos de 13 euros.

Una ilustración de algún artista emergente

Las hay para todos los gustos, y aportan un toque especial a tu pared. Estos retratos de músicos son maravillosos, y seguro que ese amigo que vive con un hilo musical perpetuo en la cabeza te lo agradece. La lámina de Frida Kahlo de la artista María Hesse también es perfecta para dar vida a un salón.