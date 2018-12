Lotería de Navidad 2018: 7 historias para sonreír aunque no te haya tocado ni un euro

El mágico 22 de diciembre ya ha pasado y, como siempre, lo ha hecho repartiendo alegría y sumas de dinero que a más de uno le permitirán, al menos, vivir mejor.

También hay una realidad para otros tantos (la mayoría): este día acabará sin que sus bolsillos hayan 'engordado'. ¡Pero que la tristeza no te invada!

Lee estas historias que deja el día de la Lotería de Navidad y no dejes de creer en la magia.

[Comprueba aquí si tu número de la Lotería ha sido premiado]

1. Las niñas de los premios

Son siempre los protagonistas del sorteo. Cómo cantan, sus caritas de ilusión, de decepción, sus lágrimas... Los niños de San Ildefonso conquistan a todos los amantes del 22 de diciembre y este año no han sido menos. En 2017 Aya hizo sonreír a todo el país cantando los premios de la pedrea como si fueran el primero, pero sólo era un calentamiento. Este sábado ha cantado el Gordo.

Y qué decir de las lágrimas de Nerea, que no ha podido evitar emocionarse tras cantar los tres primeros premios del sorteo. Es, sin duda, una niña que reparte felicidad: ya cantó El Gordo en 2016, y otro quinto premio el año pasado.

2. El número de siempre

Captura del quinto premio de la Lotería de Navidad.

La constancia se premia. Y para quien lo dude, lo que ha vivido este sábado la administración de loterías de la céntrica calle de Alicante Alfonso El Sabio, 'La Manchega', que ha repartido tres millones de euros de uno de los quintos, el 18.596. Se trata de un número que lleva ininterrumpidamente desde que abrió el despacho hace casi 65 años, en 1954.

La hermana del propietario, Matilde Ballesteros, ha relatado a la agencia Efe que han vendido 500 décimos: "Ya nos han llamado bastantes clientes para felicitarnos por venderles los décimos con 6.000 euros. Estamos muy contentos".

3. ¡Zamora y Ávila existen!

Estas dos provincias ya pueden salir de la lista de los lugares en los que nunca ha tocado El Gordo. El 03.347 ha caído por fin de forma contundente en Zamora y tímidamente en Ávila, las únicas provincias donde no había tocado nunca junto a Tarragona.

En las localidades zamoranas de Quiruelas de Vidriales y Puebla de Sanabria se han consignado 1,7 y 1,3 series del Gordo de Navidad, que de haberse vendido habrán dejado doce millones de euros. En Ávila la suerte ha ido a parar a El Barraco, con cuatro décimos y 1,6 millones de euros.

4. La primera vez

La suerte ha sonreído este sábado a los propietarios de una expendeduría de Llíria, Valencia, que tras 60 años llevando el negocio, han repartido su primer Gordo. Así lo ha relatado a la agencia Europa Press Vicente Galduf, el hermano de María, la propietaria de la administración, que estaba "muy emocionada" por repartir su primer premio del Sorteo de Navidad. En concreto, han vendido siete décimos.

Según ha explicado el hermano de la propietaria, todavía no se han acercado al lugar los agraciados con el premio, pero sí se han acercado vecinos y amigos para felicitarles. "Aquí ahora hay mucho follón, la gente está contentísima, han venido a felicitarnos y a darnos la enhorabuena", ha comentado Vicente.

5. ¡A Disney!

Lola Padilla, una de las agraciadas con el segundo premio (21.015) que ha caído, entre otras localidades en Castellbisbal (Barcelona), ha asegurado que se llevará a sus nietos Disneyland. Padilla ha afirmado ante los medios: "Lo tengo claro, me llevaré a mis nietos a Disneyland, porque siempre los he querido llevar pero no tenía dinero", ha resaltado tras compartir un décimo de la lotería con su hermana, Lupe.

Lo tengo claro, me llevaré a mis nietos a Disneyland, porque siempre los he querido llevar pero no tenía dinero

Lupe Padilla ha descrito cómo ha sido el momento de conocer que había ganado 125.000 euros: "Estábamos tranquilamente en casa y de repente nos hemos dado cuenta de que teníamos el número", y ha admitido que desconocía que el décimo era entre ellas dos.

6. La gasolinera de la suerte

El Gordo cae también en Granadilla (Tenerife).

Se sentían presionados porque después de seis años consecutivos repartiendo premios, les daba miedo que este 2018 no fuera así. Pero la suerte ha vuelto a sonreír a la gasolinera de Granadilla, en Tenerife, que este sábado ha repartido 10.400.000 euros en premios del sorteo.

La administración de lotería ubicada en esta gasolinera ha vendido -además de 26 décimos del premio Gordo (10.040.000 euros) que ha recaído en el número 3.347- nueve décimos del cuarto premio 2.308 (un total de 78.000 euros), 13 décimos del quinto premio 29.031 (78.000 euros) y otros nueve décimos del otro quinto 2.308 (54.000 euros)

José González, que ha afirmado sentirse "emocionadísimo", ha dicho este sábado a la agencia Efe que tenía el presentimiento de que hoy iban a dar un premio importante y ha recordado que es el segundo año que venden décimos del premio Gordo.

7. Gordillo da El Gordo

Es un juego de palabras y del destino tan bonito que es imposible no sonreír al leerlo. Miguel Ángel Gordillo, dueño de 'Frutos secos Gordillo', una tienda que lleva 25 años abierta en Salobreña (Granada), ha repartido hoy 800.000 euros con la venta de dos décimos del número 3.347, agraciado con el premio Gordo del Sorteo de Lotería de Navidad.

Se trata del tercer premio importante que dan él y su mujer, Ana María Gutiérrez, y del último, dado que en febrero se jubilarán tras más de dos décadas al frente de este negocio de frutos secos ubicado en el centro de Salobreña que desde el año 2009 vende también loterías.

Los dos décimos han sido vendidos por máquina, y al menos uno de ellos fue comprado por un vecino de Motril cuya mujer trabaja en el cercano municipio costero de Salobreña.

"Nos hemos llevado una alegría tremenda", ha dicho Gordillo tras repartir 800.000 euros de un número "pequeñito pero matón"