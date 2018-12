El experimento de una tuitera que demuestra el lamentable estado de los alquileres

La vivienda siempre ha sido, de una manera u otra, el gran problema de la economía española. Sobre todo en las grandes ciudades.

Para demostrarlo, una tuitera ha realizado un experimento en un portal de venta y alquiler de segunda mano y el resultado la ha dejado tan horrorizada que ha querido compartir lo ocurrido en redes sociales.

La usuaria, identificada como 'La buchinsky', puso un anuncio falso de un estudio en alquiler por 480 euros, supuestamente ubicado en el centro de Madrid, y la foto que subió para ilustrarlo fueron imágenes de una celda de prisión española.

"A la hora había interesados. Si esto ya no demuestra que necesitamos soluciones, yo ya no sé", lamenta.

ATENCION: Puse un falso anuncio para alquilar un apartamento de 14 metros cuadrados, situado en el centro de Madrid, por 480 euros y puse la foto DE UNA CELDA DE UNA CÁRCEL Española. A la hora ya había interesados. Si esto ya no demuestra que necesitamos soluciones yo ya no sé. pic.twitter.com/uuufq8RWoa

El tuit original ya tiene más de 9.000 'me gusta' y más de 7.000 retuits. Las contestaciones a su tuit demuestran que es una realidad...

Estoy HORRORIZADA y como madrileña muy muy triste

Que mi ciudad trate así a mis paisanos

No es justo...

Masificada o que la gente ya no tiene moralidad?

Lo segundo más bien

Yo prefiero alquilar o vender las cosas por su justo precio

La usura no me nace

Buena idea @ buchinsky👏