Un tuitero escribe a Jordi Cruz para quejarse y destapa "toda la verdad" sobre 'Art Attack

Jordi Cruz permanece en el recuerdo de muchos de los primeros millennial más que su tocayo de Masterchef, con el que lo han confundidomás de una vez. Tiene una fiel legión de seguidores que se parten de risa con los malentendidos y aplauden los trucos que aún comparte.

El presentador de Art Attack ha vuelto a dar que hablar pero esta vez sí por él mismo, y no por el cocinero con su mismo nombre.

Un comentarista de e-sports le ha escrito un mensaje privado en Twitter para quejarse por el momento en que perdió la ilusión al descubrir una trampa del programa de los 90.

"No sabía qué decir. Me sentí engañado durante toda una infancia. Me salían lágrimas de los ojos", lamenta, para después añadir: "Nunca me recuperé. Te escribo esto medio llorando porque después de 12 años sigo sin olvidarlo".

El presentador ha contestado y su contestación es loquísima y ha desatado la paranoia de los fans: "La respuesta real es tan complicada de explicar que es mejor contarla en persona. No hay prisa. Seguro que nos acabamos encontrando. Y antes de decirte 'hola' te daré la respuesta".

"Te tomo la palabra. Joder, qué tensión", ha contestado el tuitero Ibai.

El intercambio entero puedes leerlo aquí y ya acumula más de 19.000 'me gusta' y más de 5.000 retuits.