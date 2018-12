La situación es dramática: la natalidad en España se desmorona. El número de nacimientos ha caído un 25% desde 2008 y, según datos publicados por el INE en diciembre, el crecimiento vegetativo entre enero y junio de 2018 presentó un un saldo negativo de 46.590 personas.

El hecho de que no nazcan bebés lleva semanas ocupando titulares de muchos medios, que han hecho reflexionar a muchos jóvenes (y no tan jóvenes) ante este hecho.

Uno de ellos es el usuario de Twitter @macrocutre, quien ha reaccionado con gran éxito ante una noticia publicida por Cuatro. "España necesita bebés ya", dice el titular al que ha respondido con un tuit, que acumula en menos de 24 horas más de 8.000 retuits y supera los 12.000 me gusta.

Más que reflexionar, lo que hace Dani es dar soluciones a los políticos para poner fin a esta situación y que lleguen YA los bebés. Esto es lo que propone y ante lo que se ha llevado un aplauso masivo en Twitter:

1. Facilitad la adopción en general.

2. Facilitad la adopción por parejas homosexuales y monoparentales.

3. Regulad precios de alquiler y viviendas.

4. Impulsad contratos indefinidos.

5. Dejad de hacerle la vida laboral imposible a las embarazadas.