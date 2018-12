La impactante foto de Ana Guerra en Instagram por la que ha recibido todo tipo de comentarios

Ana Guerra ha sido víctima de una broma con motivo de la gala Inocente, Inocente. Por el momento poco se sabe de lo que le ha sucedido a la cantante de Operación Triunfo 2017, sólo lo que ha compartido ella en su cuenta de Instagram y de Twitter.

"Pa inocente yo... 😱 Esta noche a las 22 en TVE no se pierdan la broma con @roimendez de gancho y colaboren en www.fundacioninocente.org y llamando al 900303052. Se van a reír mucho de mi créanme...", ha escrito, y ha añadido las etiquetas: "Inocente 2018", "eleganza" y "con una sonrisa".

El problema viene por la foto. Muchos de sus seguidores han criticado que se use un tigre para hacer bromas y aseguran que su lugar no debería ser ese.

Otros defienden que Ana Guerra no tiene nada que ver con la broma y que ella sólo ha sido una "víctima" de la organización y que no tiene nada que ver con que hayan usado un tigre.

Algunos de sus seguidores han contado que ese tigre se llama Noah, que está criada en cautividad y que "no sabe vivir en libertad".

En Twitter ella ha añadido:

La Tigresa es de verdad y esta muy viva, pesa 270 kilos y está bien 😂 — Ana Guerra / War (@anaguerra) 28 de diciembre de 2018

Estos son algunos de los comentarios que ha recibido la cantante:

@saratonina_ si el tigre vive de lujo me parece genial, pero no me gusta que lo usen para esas cosas harry.g.s

Los que la criticáis a Ana porque han utilizado a un tigre para la broma, no entendéis que era una cámara oculta y que ella no sabia nada??? Criticar a los que lo han hecho, no a ella pesados nataliaxqueen

pobre animalito janyglez8

@saratonina_ obviamente si estaría mejor en libertad con otros Tigres y en su hábitat igual que cualquier otro animal. Los focos no son buenos para ningún animal. Si tú no opinas lo mismo vale pero entiende que si a ti te metieran en una cajita para exhibirte aún con los mejores cuidados no sería tu lugar ideal harry.g.s

Qué pesados por favor... ella ni sabia de la broma, quejense con los organizadores en todo caso natiriveross

Lamentable carolinabg22

Deberíais de criticar a los organizadores de esta broma de mierda por usar a una trigresa como broma y no a ella que no sabía nada de esto, pero este animal tiene que estar en libertad y no ahí amandasp97

Lo siento mucho @anaguerra_ot2017 , deberias de reinvidicar que cualquier animal debe estar en libertad!!No siendo obligados a trabajar y no a vivir como son animales. LIBERTAD PARA ELLOS, NO AL MALTRATO ANIMAL, NI A LA EXPLOTACION LABORAL DE LOS MISMOS!! tatiyjavi13

No se puede ser tan radical de ver un animal sea salvaje o doméstico cerca de un humano y pensar maltrato sin causa ni motivo joselramosleon

@aiinhhoa_ y qué haces?? Es un programa de tv. Ella cumple con su trabajo promocionando la broma. natiriveross

Era una broma,de la cual no tenías ni idea de nada.Asi que dejar de echarle mierda a Ana nowthisiscris