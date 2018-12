Críticas a la 'Gala Inocente 2018' por la broma a Ana Guerra

Ana Guerra fue la primera víctima de la Gala Inocente 2018, emitida este viernes en TVE, y su inocentada se convirtió en la más comentada de la noche, y no precisamente para bien. Muchos criticaron en redes sociales que se usase una tigresa enjaulada para gastarle una broma.

Con Roi Méndez actuando como gancho, la inocentada tenía como escenario la sesión de fotos de una campaña publicitaria para promocionar la India. Una vez allí, la triunfita debía fingir que se hacía unas fotos con la gran felina.

Nada más llegar al estudio, la cantante mostró su preocupación por la tigresa, pero uno de los ganchos le aseguró que el animal no sufría: "No tengas apuro porque está muy bien cuidada".

La broma en realidad comenzó durante un descanso de la sesión fotográfica, cuando un cuidador sacó al animal de la jaula y se lo llevó del estudio con sigilo. El objetivo era engañar a la cantante y hacerle pensar que la tigresa se había escapado y que se habían quedado encerrados con ella.

Esta es la broma:

Aunque la tigresa no estuvo presente todo el tiempo que duró la inocentada y a pesar de que un rótulo al comienzo del vídeo aseguraba que "ningún animal ha sufrido en la grabación de estas imágenes", las críticas no se hicieron esperar.

Fueron los tantos los comentarios que se generaron en Twitter, que la cuenta del club de fans de Ana Guerra escribió un mensaje en el que exculpaba por completo a la cantante: "En ningún momento sabía que el tigre iba a estar ahí ya que se trataba de una broma para la gala de Fundación Inocente y que por supuesto está en contra de cualquier forma de maltrato".

En respuesta a los comentarios que estamos leyendo creemos conveniente aclarar que Ana Guerra en ningún momento sabía que el 🐯 iba a estar ahí ya que se trataba de una broma para la gala de Fundación Inocente y que por supuesto está en contra de cualquier forma de maltrato. pic.twitter.com/Wkv0JEyEUp — CLUB OFICIAL | Ana Guerra (@AnaGuerraCFO) 28 de diciembre de 2018

Sinceramente, utilizar a un animal para hacer bromas (por muy buena que sea la causa) me parece un despropósito y no debería permitirse ni en la Gala Inocente, Inocente ni en ningún lado. #Inocente2018 — Ma liberté. (@peasurefaxls) 28 de diciembre de 2018

El genio que dice no sufre, está bien cuidada, metete en una jaula a ver qué tal #Inocente2018 — itsalbablack (@itsalbablack) 28 de diciembre de 2018

la tigresa no está bien, la tigresa está drogada para que tú la puedas acariciar y para que los imbéciles de la gala inocente la hayan sacado, la tigresa está encerrada y no está puesta libertad. a

así que Ana, no, la tigresa no está bien. — laura drake. (@sendadeIsis) 28 de diciembre de 2018

¿hacia falta que la broma de inocente fuera con un tigre? ¿de verdad? — laura drake. (@sendadeIsis) 28 de diciembre de 2018

#Inocente2018 No es que sufra o no sufra, es que cualquier animal debe ser libre y apuesto a que no quiere estar ahí en ese momento. — Miss Misantropía ❀ |🕯 (@mbalame_brezza) 28 de diciembre de 2018

Creo que saben de sobra que las criticas por el tigre llegarian. Lo que no se es que excusa pondran... #Inocente2018 — Javi Otero (@Turbo_VII) 28 de diciembre de 2018

#Inocente2018 dejad a los animales en paz,que obsesión!!!¡ hacemos el bien que nos interesa..Libertad !!!!¡ — Buscamos a Zas (@mafiyuka) 28 de diciembre de 2018

Por qué coño se siguen usando animales para estas mierdas? Iba a ver vuestro programa hasta que he visto esto. Ya basta. #Inocente2018 — Abril. (@Chersshire) 28 de diciembre de 2018

Usando un tigre encerrado en la gala Inocente Inocente para gastar una broma

Que graciosos sois #Inocente2018 muy respetuosos — Xatu II ☃️🎄❄️ (@ErXatu) 28 de diciembre de 2018

Los de la Gala Inocente de todos los años han utilizado un tigre real para una de sus bromas. Qué buena voluntad para ayudar a unos y qué falta de empatía con otros. — ♛ BlonDeVil ♛ (@RITdVil) 28 de diciembre de 2018

Me hace gracia que en la broma a Ana Guerra en la Gala Inocente pongan "ningún animal ha sufrido en la grabación de estas imágenes", no, la verdad, la tigresa ha ido ahí por voluntad propia, a echarse unas risas con Ana... — Alba Corral (@albacorlo) 29 de diciembre de 2018