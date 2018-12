Diego El Cigala perdió a su mujer Amparo en el verano de 2015 tras sufrir un cáncer fulminante que acabó con su vida en apenas seis meses. Horas después de fallecer, el cantaor debía dar un concierto en Los Ángeles.

Y con todo el esfuerzo del mundo y todo el dolor de su alma, El Cigala salió al escenario y cantó. "Y di uno de los mejores conciertos que he dado en mi vida", reconoció este viernes en Mi casa es la tuya (Telecinco). Y admitió que esa había sido una de las cosas más difíciles que había hecho nunca.

El Cigala contó a Bertín Osbrone, el presentador, que su mujer había estado siempre con él a lo largo de los 25 años que duró la relación: "Aparte de ser mi compañera, ella se ha encargado de toda mi vida y de toda mi carrera".

El artista aseguró que siempre se había sentido arropado por su mujer en los momentos más duros y que por eso, le resultó tan difícil dar aquel concierto, a las pocas horas de despedirse de ella.

Bertín le preguntó si no podría haber anulado el recital y El Cigala explicó que su mujer se lo había pedido así: "Ella había trabajado muchísimo, le había puesto mucho amor y mucho corazón a ese concierto... Y me dijo: 'Ocurra lo que ocurra prométeme que vas a ir a cantar".

Y fue. El viaje en avión se le hizo eterno y llegar al camerino no fue mucho mejor: "Con todos esos compañeros destruidos porque ellos querían mucho también a Amparo".

El Cigala contó que tuvo muchas dudas antes de salir. Pensaba que no podría hacerlo y menos evitar que el público se diese cuenta de lo que ocurría. Pero al final, se armó de valor y salió a cantar: "Y di uno de los mejores conciertos que he dado en mi vida".

"Cuando salí se abrió todo y fue como si el alma de ella se me apareciese. Aún no sé cómo me enfrenté a esa prueba de la vida que creo que es de las más difíciles del mundo siendo artista. Que te pase eso y que tengas que salir a cantar", aseguró.