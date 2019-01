"Métele también un CD de Francisco": la desastrosa 'paella' que más cachondeo está generando

Estupor. Estupefacción. Dolor a la vista. Así es la última "paella" que ha elaborado Marianne Murciano, la bloguera e influencerdetrás de la web Suso's Fork y que está dejando mudo a miles de tuiteros.

"Paella. Este clásico español me hace la boca agua. Hecha con pollo, chorizo y comida del mar", escribe Murciano en Twitter en una publicación datada el pasado 28 de diciembre pero que se ha vuelto viral ahora.

Lo que no esperaba es que iba a recibir más de 1.500 respuestas a su publicación, ninguno de ellos favorable a su "paella" pero todos en tono jocoso.

Lo cierto es que menos arroz, en esa paellera se ve de todo: guisantes, limón, pollo, mejillones, gambas, chorizo, más guisantes.

Paella. This Spanish classic is making my mouth water. Made with chicken, chorizo and seafood! pic.twitter.com/PSv6y7JlWS