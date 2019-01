Salvador Sobral se casa por sorpresa con la actriz francesa Jenna Thiam

El cantante portugués Salvador Sobral se ha casado. El ganador de Eurovisión 2017 no suele dar datos de su vida privada, pero no ha podido evitar que se haga pública una imagen de su boda con la actriz francesa Jenna Thiam.

Caroline Deruas, directora de cine amiga de la pareja e invitada al enlace, compartió el lunes una foto en su cuenta de Instagram en la que se puede ver a Sobral y Thiam después de darse el sí quiero. La joven intérprete aparece con los brazos levantados y sosteniendo el ramo con la mano izquierda.

"⚡️Salvador y Jenna ⚡️casados !!✨", ha escrito junto a la instantánea. Sobral, de 28 años, mantiene una relación desde hace más de dos años y medio con Thiam, de 27. Según informan medios portugueses, la íntima ceremonia tuvo lugar el pasado 31 de diciembre en el club de Lisboa Fábrica do barço da Prata.

Stefania D'Alessandro via Getty Images VENICE, ITALY - SEPTEMBER 06: Jenna Thiam walks the red carpet ahead of the 'Capri-Revolution' screening during the 75th Venice Film Festival at Sala Grande on September 6, 2018 in Venice, Italy. (Photo by Stefania D'Alessandro/WireImage)

La actriz, de nacionalidad francesa pero nacida en Bruselas (Bélgica), ha protagonizado la serie de Canal + Los Revenants, y ha aparecido en la cinta de René Féret Anton Tchekhov-1890 (2015). En 2017 se rumoreó que podría tener una relación con Johnny Depp.

Sobral, por su parte, se encuentra de gira y totalmente recuperado del transplante de corazón que tuvo hace un año.