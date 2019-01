La política Andrea Levy lleva horas recibiendo duras críticas en redes sociales por lo que ha dicho en una entrevista en Al Rojo Vivo (La Sexta). La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP ha sido entrevistada por María Llapart sobre diversos temas de actualidad, entre los que estaba la ley contra la violencia de género que Vox quiere liquidar con datos falsos.

La manera en la que Levy se ha referido a la violencia machista durante la entrevista, "violencia doméstica", ha provocado la indignación de muchos que consideran que ese lenguaje es un paso atrás en la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Estos son algunos de los comentarios que los telespectadores han escrito en Twitter:

Oyendo a la Andrea Levy del PP entiendo en qué está de acuerdo con esto. Aguantar para no perder los votos de VOX #quetriste #ViolenciaDeGenero

#ViolenciaGéneroARV andrea levy la lacaya del patriarcado, ella como vive de la política, se la suda todo. llama violencia domestica y omite el convenio de esmbul firmado por ellos en 2017 no solo son en las casas ni parejas 👇 pic.twitter.com/0ovuVhFPwX

Escuchar a Andrea Levy me ha hecho sentir asquerosamente fuera de este mundo. Como personas. Como mujer.

Miré el calendario y sí, estamos en el 2019 xq al escuchar a Andrea Levy hablar de la protección de los hombres y al @PPopular de violencia doméstica me llevaron a los 2000. Si en un día tienen ese discurso mañana hablarán de crimen pasional. #ViolenciaDeGénero #Vox #PP

Menudo papelón el de Andrea Levy intentando defender el acercamiento programático del PP a VOX intentando no mencionar la violencia de género, pero sí a Cataluña y repitiendo torpemente el nuevo ideario del PP de Casado en #ViolenciaGeneroARV . Su cara es un poema

La periodista de @laSextaTV le pide a Andrea Levy que opine sobre si existe la violencia de género y la contestación es... "No soy especialista" 🤦🏼‍♀️ #ViolenciaGéneroARV

#ViolenciaGeneroARV Ver a Andrea Levy haciendo el ridículo apoyando a los "hombres indefensos" de la "violencia doméstica" con villancicos de fondo es tan surrealista que no cabría ni en un crossover Dalí-Berlanga

Andrea Levy dice que la violencia no tiene género. Vender tu alma por un puñado de votos. Hay que proteger a todos los miembros de la familia dice. No tenéis conciencia, no la tenéis.