El humorista del vídeo de Sánchez denuncia amenazas de muerte

El humorista Ignacio de la Puerta ha contado este lunes en una entrevista en Onda Cero que ha recibido amenazas de muerte por ser el protagonista del vídeo, difundido por la cuenta oficial del PP en Twitter, en el que un niño desea en su carta a los Reyes Magos la muerte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Llevo dos días, la verdad, que he recibido amenazas de muerte que, si son de broma, yo las acepto, todo lo que sea un chiste lo acepto. El problema es que no es un chiste. Yo he dicho que lo mío es un chiste pero todo el mundo me dice: 'Esto no es un chiste. Ojalá te mueras. Ojalá le entre cáncer a tu hijo'. Son cosas que, bueno, si es un chiste lo acepto y nos reímos todos pero si te lo dicen ellos mismo que no es un chiste, ya digamos que cambia la cosa", ha explicado De la Puerta.

El humorista dice que no se arrepiente del chiste aunque considera que "se ha magnificado todo", porque asegura que la misma broma se ha hecho también, por ejemplo, con José María Aznar. "Yo no creía que ese chiste estaba mal, no imaginaba lo que me esperaba con esto. Doy mis disculpas más sinceras a todo el mundo".

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha reconocido este lunes que fue un error retuitear en la cuenta del partido el vídeo pero ha considerado un "error mucho mayor" llevar este hecho a la Fiscalía, como el Gobierno ha anunciado que piensa hacer.

Entrevistado en Telecinco y Antena 3, García Egea ha invitado a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, a hacer lo mismo con la fotografía de un acto socialista en Alicante 2015, en el que se "guillotinaba" al entonces presidente Mariano Rajoy, según publica este lunes ABC.

Así la Fiscalía podrá decidir "qué es más grave si retuitear un vídeo o 'guillotinar' a Rajoy", ha reclamado García Egea.