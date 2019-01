La gran bronca de Paz Padilla en 'Sálvame' (Telecinco)

Paz Padilla ha abroncado en Sálvame a Maite Galdeano, madre de la televisiva Sofía Suescun.

La madre de la ganadora de Gran Hermano y de Supervivientes ha acudido al plató de Telecinco para hablar de la reciente participación de su Suescun en GH Dúo, el nuevo reality de parejas que prepara Mediaset y que estrenará este martes.

Aprovechando la presencia de Raquel Bollo en plató, ésta ha recordado un audio de WhatsApp en el que decía: "Sofía, vete con el hijo de la Bollo, que tiene dinero".

En ese momento, Padilla aprovechó para soltarle un rapapolvo a Galdeano: "La que está utilizando eres tú a tu hija. Haces que tu hija vaya con un hombre o con otro para ganar dinero. Eso no es un buen consejo para una hija. Decir que una hija use su cuerpo ascender para ganar dinero no es de madre".

"Esto se está yendo de madre", ha afirmado Galdeano.

Pero Padilla no ha cesado en sus críticas y ha preguntado: "¿Cómo puedes aconsejar esas cosas a su hija?"

"Tú sabes que llega un momento en el que los hijos tienen su propia vida y hay que prepararlos para que sean independientes y no controlarles la vida", ha añadido la presentadora.