Chenoa se entera en pleno 'Zapeando' de quién le robó hace 15 años

Ricky Merino, concursante de Operación Triunfo 2017, se estrenará este martes como colaborador en Zapeando (laSexta) para comentar La Voz de Antena 3. Será compañero de Chenoa, cantante a la que admira desde hace años y sobre la que este lunes hizo una confesión.

El programa emitió un vídeo del artista en el que entonaba el mea culpa: "Perdóname por aquello que hice a los 15 años en Mallorca. Tú ya sabes de lo que te estoy hablando [...] A los 15 años le robé la placa del buzón a Chenoa. Entré en su casa y en un momento desesperado de fan total se la robé". Tras la confesión, Merino aseguró que se la devolverá.

"Chenoa, ¿esto tú lo sabías?", preguntó el presentador a la cantante tras ver las imágenes. "Hace 15 años mis padres me comunicaron que faltaba la placa del buzón. Yo ya no vivía con ellos", comenzó a explicar.

"15 años después me estoy enterando de esto, que es muy fuerte", comentó Chenoa, que añadió que conoce a Ricky desde hace años porque éste ha acudido a muchísimas firmas de discos. "Tenemos fotos casi cada año. Yo lo he visto crecer prácticamente y nunca me lo había confesado", puntualizó.

"Mañana yo que vosotros cerraría todo bien", bromeó la artista sobre el debut en el programa del triunfito. Puedes ver el momento completo aquí.