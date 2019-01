La tensión existente entre María Patiño y Raquel Bollo ha vuelto a dar un paso más este martes después de que en el programa diario de Sálvame ambas colaboradoras tuvieran un nuevo enfrentamiento. Este es otro capitulo más en el conflicto que viven las dos y que se ha visto agravado en los últimos días.

Y es que Raquel Bollo ha recriminado a María Patiño que el pasado sábado no la defendiera de la acusación sobre el fin de la carrera de Chiquetete que María Jiménez le hizo en el programa de Sálvame Deluxe: "Raquel Bollo se cargó la carrera de Chiquetete, acabó con ella completamente", afirmó al remarcar que se paseó por los platós de televisión comentando los malos tratos.

(Mira aquí el vídeo del momento)

Tras un duro discurso de la sevillana, Patiño ha abandonado el plató con los ojos cristalinos y con el rostro serio. Paz Padilla, la presentadora del programa, ha ido a calmarla en los pasillos aledaños para intentar frenar el enfrentamiento.

Rápidamente los usuarios de las redes sociales se han hecho eco de este momento y han aplaudido en su mayoría a Raquel Bollo, aunque también hay gente a la que no le ha gustado este momento.

La Patiño de un tiempo a esta parte no da pie con bola, no sé si es falta de profesionalidad o que se le ha subido el puesto de presentadora... y Raquel Bollo le está dando por todos lados, esta bronca me tiene on fire!!! #patibollo