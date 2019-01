Valentín, de 'Los Lobos', desvela en 'Boom' que ha padecido un cáncer

Valentín, uno de los miembros más carismáticos de Boom, ha contado en el programa de este miércoles que ha padecido un cáncer.

Los Lobos, formados por Manu, Erundino, Alberto y el propio Valentín se enfretaban en el concurso de Antena 3 a Cero Negativo, un grupo de médicos.

Una vez terminada la primera prueba, Juanra Bonet ha preguntado qué tipo de grupo sanguíneo eran. En ese momento, Valentín ha respondido con naturalidad que no tenía ni idea.

"Soy cero total porque no sé ni cuál soy. Soy bastante positivo pero el grupo no me lo sé y mira que me han operado veces. Además, estoy muy controlado por el episodio de cáncer y cada poco me hacen análisis, pero no lo he preguntado nunca. A lo mejor soy individual", ha contado Valentín.

"Lobo positivo", le han dicho sus compañeros.

Los cuatro miembros del Los Lobos han vencido en una complicada tarde, puesto Erundino y Manu han sido eliminados del concurso después de tener dos fallos en las bombas iniciales. Han sido Alberto Sanfrutos y Valentín los que han llegado a la final, pero se ha notado que no estaban Manu y Erundino a la hora de dar las respuestas.