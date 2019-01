10 detalles que significan mucho para una persona con depresión

La depresión se manifiesta de muchas formas diferentes: tristeza prolongada y generalizada, baja autoestima o sentimientos de autodesprecio, cambios en el apetito, problemas de sueño, irritabilidad, falta de energía... Todos estos problemas pasan factura a quienes los sufren y hacen su día a día difícil de sobrellevar.

"Me encanta recibir mensajes o memes graciosos de mis amigos. A veces no respondo porque no tengo ganas (y me odio a mí mismo por ello), pero no por eso me deja de gustar recibir mensajes. A veces me alegran el día cuando estoy deprimido y me encantaría que esas personas fueran conscientes de ello". ― Sow Ay .

"No digas: '¿Te puedo ayudar en algo?'. Es muy amable por tu parte, pero yo lo odio por completo. Esa pregunta pone la pelota en el tejado de la persona deprimida y hará que diga: 'No, estoy bien' porque no tiene la suficiente fuerza de voluntad para expresar sus necesidades o para tomar decisiones". ― @AlecWithPen .

"Me he dado cuenta de que el simple hecho de estar presente con alguien que pasa por un bache a veces es lo único que sirve de ayuda. En esas ocasiones, trata de no proponer soluciones. La solución a la depresión es no tener depresión, lo que hace que las personas deprimidas sientan que son un fracaso por no poder ser felices, algo que a los demás les parece tan sencillo. Tener empatía es lo mejor que puedes hacer. No hay favor pequeño cuando se le hace a una persona deprimida: lo recordará y lo apreciará". ― Christie Matherne .

6. No te lo tomes de forma personal si no responde cuando te pones en contacto

"Quienes sufrimos depresión nos convencemos a nosotros mismos de que no tenemos nada útil que aportar al mundo y nos desconectamos de quienes quizás sí quieren formar parte de nuestra vida. Para ellos, sin embargo, este intenso autodesprecio parece más bien que estamos siendo unos cretinos arrogantes. A quienes no les haya devuelto la llamada o de quienes me haya desconectado, que sepáis que no es por vosotros, soy yo. Si me dais otra oportunidad, sabiendo cómo encaja la depresión en todo esto, puede que me estéis dando la ayuda que necesito para salir de este hoyo en el que me he metido yo solo". ― Craig Tomashoff.

7. Recuérdale lo fuerte y competente que es cuando tenga la autoestima baja

"Necesito que me recuerdes todo lo que he logrado y superado. Necesito que me recuerdes que hay gente en el mundo a la que ayudaré con mi ética de trabajo y mi influencia positiva". ― Culbertson.

8. Dile que no pasa nada por no estar siempre bien

"Tener depresión hace que me sienta culpable a todas horas: por no salir, por no trabajar suficiente, por no comer todo lo sano que debería, por todo. Que me recuerden que no pasa nada por sentirme así, que no es mi culpa porque la depresión es una enfermedad, también es una gran ayuda. Y necesito que me lo recuerden mucho porque la depresión sigue diciéndome que no valgo para nada". ― Ay.

9. Dale la mano o un abrazo cuando no tenga ganas de hablar

"Cuando estoy deprimida, mi pareja se sienta a mi lado, me abraza o me da la mano y me reconforta muchísimo. Sabe que no soy muy habladora. Nunca intenta sonsacarme nada. Me dice que me quiere y que me apoya. Son los detalles más pequeños los que me hacen sentir que me quieren y que la oscuridad de la depresión no puede engullirme". ― Crystal N.

10. Hazle un pequeño regalo, como su chuchería favorita, escríbele una carta o cómprale flores

"Los pequeños regalos, como las flores o las chuches, son siempre una ayuda cuando tienes depresión. Las flores son algo bonito que mirar y suelen pintarme una sonrisa en la cara. Las chuches o los bombones también ayudan porque están ricos. ¿Quién puede resistirse al chocolate?". ― Culbertson.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.