Críticas y cachondeo con el cartel de la Semana Santa de Málaga 2019

José Antonio Jiménez/Agrupación de Cofradías .

"Libre que se aleja de lo cobarde. Con un lenguaje sencillo, tradicional y moderno". Esa es la idea que quiere transmitir José Antonio Jiménez, un pintor de Benalmádena (Málaga) autor del cartel de la Semana Santa malagueña. Sin embargo, el resultado no le ha salido del todo bien.

La obra, que sirve para anunciar las procesiones que ten se presentó este jueves 10 enero en un acto organizado por la Agrupación de Cofradías y en solo unas horas ha revolucionado las redes. ¿El motivo? Un grafiti que ni se hacía en la época de Jesús de Nazaret, ni es típico de la Semana Santa malagueña ni parece que acabe de encajar en el diseño.

La imagen muestra Nuestra Señora de los Dolores, de la cofradía conocida popularmente como los Dolores del Puente del malagueño barrio del Perchel y de la que Jiménez es hermano. A la derecha se ve escrito "Semana Santa" con tonos naranjas sobre una pared desconchada. Y ahí es donde está el origen de la polémica.

"¡Todos habéis acertado! Ese viejo muro se llama Málaga y sobre Ella se inscribe Nuestra Semana Santa. Y es un espacio tan grande que aquí nadie sobra y todo el mundo pinta", describió el autor en la presentación, donde recalcó que se había combinado la creatividad y la modernidad con la tradición cofrade.

A pesar de su intención, el cartel ha sido duramente criticado en Twitter, donde la tipografía del grafiti ha desatado el cachondeo y le han buscado varios parecidos con Santa Justa Klan, El Príncipe de Bel Air y, por supuesto, con Rosalía.

Así me imagino yo a la Virgen María después de ver el cartel de la Semana Santa de Málaga: "Ahora escucha la historia de mi vida de cómo una paloma cambió mi movida. Sin comerlo ni beberlo llegué a ser ¡la madre del Niño Jesús de Nazaret!" pic.twitter.com/M5IwYrJd9z

Por qué no nos dicen quién es el verdadero autor del Cartel de la Semana Santa de Málaga 2019?Si lo sabemos todos!!! pic.twitter.com/zi0p5hAKzc

Ya decía yo que me resultaban familiares los colores elegidos para el cartel de la Semana Santa de Málaga 2019 pic.twitter.com/KTrTcDP75r

Sin embargo, no todo han sido críticas. También ha habido quienes han defendido los contrastes entre arte urbano y tradición de la ciudad, especialmente con el barrio del Soho, donde se encuentra el Centro de Arte Contemporáneo y donde se sitúan grafitis de artistas como DFACE y Obey.

Para los que dicen que el cartel no representa Málaga ni su Semana Santa bla bla bla. Enhorabuena @japintor #CofradiasMLG pic.twitter.com/1Gw8FTqsDv

Un magnífico cartel, que se sale de los tópicos de la farola o la torre de la Catedral. Es la Semana Santa de Málaga de los contrastes entre el barroco y el grafiti. La ciudad clásica y cosmopolita a la vez. Me recuerda a esta foto. #cofradiasmlg @cofradesmalaga pic.twitter.com/WswcLZk0o1

Pues a mí me gusta el cartel de la Semana Santa de #málaga . Es un soplo de aire fresco. Arte urbano para una fiesta que se celebra en la calle. https://t.co/U0hPlnkK2t

El cartel es maravilloso ( y a mi no me gusta), ya que el autor ha conseguido que nadie quede indiferente y que se esté hablando en toda España del cartel de la semana santa de Málaga 2019, al menos su fin lo ha cumplido....eso sí no arriesguemos más hasta 2090.