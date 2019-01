Críticas a Victoria Beckham tras subir un llamativo vídeo con su hija

La diseñadora y excantante de las Spice Girls, Victoria Beckham, sometió este pasado sábado a su hija Harper, de tan solo siete años, a un tratamiento facial, tal y como lo enseñó al mundo en una historia publicada en su perfil de Instagram.

En el vídeo se ve a Harper tumbada en una camilla con el pelo cubierto y tapada con una toalla y las frases "bebé facial con @drbarbarasturm" y "¡¡debemos usar productos limpios con nuestros niños" escrita por la mujer de David Beckham. La famosísima doctora Barbara Sturm fue la encargada de realizarle el tratamiento.

Celebridades como Kim Kardashian o Gwyneth Paltrow acuden periódicamente a las manos de Sturm, que además es conocida por una terapia de sangre en la que utiliza la propia sangre para corregir irregularidades.

Este no ha sido el único cambio estilístico que ha recibido en las últimas horas Harper Beckham, ya que al día siguiente el peluquero Luke Hersheson le cambió su tradicional larga melena por un corte más moderno. Este estilista también es uno de los más conocidos y populares entre la clase alta y el mundo de las 'celebrities', así que Victoria Beckham volvió a publicar varias historias en su cuenta con la sesión.

Numerosos medios británicos como 'The Sun', 'Daily Mail' o 'The Mirror' se han hecho eco de este cambio de look de la pequeña. Como todo lo que hace la popular 'celebrity' inglesa, este hecho dio mucho que hablar en las redes sociales. Sus seguidores y sus detractores dieron su opinión sobre este hecho.

"Los niños deberían centrarse en su infancia y no en su apariencia", "qué manera de criar a un niño de 7 años, seguramente su madre le diga que no sonría por las arrugas y no sonreirá, qué pena", "qué locura" o "totalmente ridículo" fueron algunos de la multitud de comentarios negativos que ha recibido la noticia. La mayoría van en este aspecto, en dar más importancia al aspecto físico que a una infancia más sana y despreocupada.

Por su parte, los usuarios que la han defendido con apreciaciones como "si yo fuera al spa y tuviera dinero también me lo llevaría" o "son solo madre e hija divirtiéndose".