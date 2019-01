Pablo Motos aparece casi siempre uniformado para presentar El Hormiguero (Antena 3): siempre lleva camisa blanca, vaqueros y, a veces, una americana negra. Este lunes muchos espectadores se quedaron sorprendidos al verle también con unas gafas de pasta, algo que no había lucido nunca.

Por la noche, tras la emisión, el presentador contó por qué las llevaba con un vídeo que colgó en su perfil de Instagram: "Me preguntáis por qué llevo gafas todos los seguidores y os lo explico. Es porque me operé como sabéis de la vista y uno de los dos ojos no ha quedado como queremos".

"Tengo que llevar esto tres meses hasta que cicatrice y me vuelven a operar", aclaró el presentador. "Gracias a todos por preocuparos o por la curiosidad, o lo que sea. Un besito", añadió.

En siete horas el vídeo supera las 61.000 reproducciones y roza los 500 comentarios, muchos de seguidores que le trasladan sus ánimos.

El 28 de diciembre Motos contó en la misma red social que le iban a poner una lente intraocular en uno de sus ojos, tras haberse operado el otro unos días antes. "Mirad la pupila. Es como si fuera un gato", comentó entonces junto a una llamativa fotografía.