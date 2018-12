La llamativa foto de Pablo Motos justo antes de pasar por quirófano

Pablo Motos ha aprovechado las vacaciones de Navidad para pasar por quirófano. El presentador de El Hormiguero (Antena 3) ha decidido someterse a dos operaciones estas fiestas: la primera, la pasada semana y la segunda, este viernes 28.

Así lo ha contado en Instagram, donde ha decidido compartir con sus seguidores una llamativa foto minutos antes de someterse a la intervención. "En diez minutos me operan. Mirad la pupila. Es como si fuera un gato. Allá voy! 🐱", escribe el presentador junto a un primer plano de un ojo derecho.

La imagen, que ha conseguido más de 10.000 me gusta en menos de una hora, acumula cientos de comentarios de seguidores que quieren desearle suerte y saber qué le pasa. "Me van a poner una lente intraocular. La semana pasada me operaron del otro", explica.

Las lentes intraoculares se usan para la operación de presbicia o vista cansada y la de cataratas. Se trata de una operación muy sencilla que consiste en poner una lentilla dentro del ojo, como explica el doctor Rafael Barraquer en EFE Salud. "Son rápidas, entre 5 y 10 minutos, y lo más delicado es montar la lente en el inyector porque es frágil y se puede romper", añade.

Sobre el postoperatorio, lo normal es que el paciente esté controlado entre tres y cuatro horas y que después se vaya a casa. Al día siguiente puede tener que volver a la clínica para asegurarse de que todo está bien.