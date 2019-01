La respuesta de una niña de 9 años que deja planchado a un crío machista

Es lo que se viene llamando un zasca en toda regla. La periodista Emma Vallespinós ha relatado en un tuit cómo su hija, de apenas nueve años, ha hecho frente al "machismo" de otro crío de su clase. Ante la provocación, palabras. Pocas y certeras.

- Mamá, hoy un niño de mi clase un poco machista me ha dicho "feminista" como insultando y yo le he dicho "gracias". Me ha contestado "¿gracias?" y le he dicho "claro, me estás diciendo que creo que los hombres y las mujeres son iguales".

Zasca. Y con 9 años, señores 🙌 — Emma Vallespinós (@emmavallespinos) 15 de enero de 2019

Los tuiteros se han lanzado a echarle flores a la niña y a la madre, en una oleada de aplausos y reconocimiento. "Qué bueno y qué bien lo has hecho. Enhorabuena", "Grande tu niña!!!!", "Viva la nueva generación", "Lo tiene más claro un niño de 9 años, que el trío Cromañón, Casado-Rivera-Abascal", escriben algunos.

Toda una lección. ¡A aprender!

