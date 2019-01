Esta ilusión óptica en la que debes mover la cabeza está volviendo loca a la gente

La ingeniera Michelle Dickinson ha compartido en Twitter una imagen que está volviendo locos a los usuarios. Se trata de una ilusión óptica, pero esta tiene algo especial...

Al contrario que otras ilusiones ópticas, que se mueven e incluso marean, para ver esta tienes que moverte tú. Al agitar tu cabeza verás una imagen entre las líneas verticales. "Sólo puedes ver esta ilusión óptica si sacudes la cabeza (lo digo en serio)", ha tuiteado Dickinson.

La imagen tiene casi 2.000 retuits y 3.000 likes en unos días. Y más de 500 personas han contestado a la publicación.

Muchos de ellos han descubierto que también funciona si sacudes el monitor del ordenador o la pantalla del móvil. ¡Pero ten cuidado!

You can only see this optical illusion if you shake your head (I'm serious) 😂 pic.twitter.com/WhtZ1b0r4t