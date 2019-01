El periodista Quique Peinado, colaborador del programa Zapeando de La Sexta, se ha pronunciado sobre la situación de Podemos después de la fractura que está viviendo el partido por la ruptura entre su líder, Pablo Iglesias, y otro de los fundadores de la formación, Íñigo Errejón.

Peinado se ha mostrado muy crítico con ambos en un tuit en el que subraya que se la "suda" quién tenga razón. "Que me da exactamente igual qué ha pasado y cómo. Que esto no va de vosotros, ni de vuestras corrientes, ni de vuestros partidos. Que va de la gente a la que estáis dejando TIRADA", se lamenta.

"Dicho esto, yo por principios votaría a la lista de Podemos para la Comunidad. Pero votaré a la lista a la que las encuestas dé más posibilidades de gobernar o de ayudar a gobernar", advierte antes de subrayar que "esto va de la gente" y no de lo que él opine. "Ojalá ellos fueran así también", remata.

