Los momentos que más han dado que hablar en los Premios Feroz 2019

Los Premios Feroz han vuelto a celebrar lo mejor del cine y la televisión. Una noche en la que han brillado Arde Madrid y Fariña, que se han coronado como las mejores series del año, y Anna Castilo que ha hecho doblete con los premios a Mejor actriz de reparto en cine y televisión. En el plano cinematográfico, El reino, de Rodrigo Sorogoyen, se ha alzado con cinco galardones incluyendo el de Mejor película.

Si el año pasado vivimos una gala totalmente feminista, este año el verdadero protagonista ha sido el vino. Eso sí, también ha habido espacio para celebrar a las mujeres, revelarse contra la gordofobia y soltar algún que otro dardo.

La pullita de Ingrid García-Jonsson a Leticia Dolera

"Cumplo el requisito más importante para que una actriz trabaje en este país: 'No estoy embarazada", le soltó la presentadora a Leticia Dolera nada más comenzar la gala. "Tengo aquí el predictor, Leti por si quieres hacerme un casting", añadió García-Jonsson. Sin embargo, la intérprete ha querido quitarle hierro al asunto diciendo que si alguien se ofende, puede beber. "La bebida es gratis, así que: chupito. Leti, si quieres brinda con agua", ha añadido. Dolera, que se encontraba sentada en una de las mesas ha reaccionado riéndose.

"Tienes que dimitir, lo están pidiendo en Twitter"

Los Feroz han tenido muy presente el debate sobre los límites del humor. En menos de tres minutos de sketch consiguieron juntar a los taurinos, a Pérez-Reverte, el lenguaje inclusivo, el feminismo, la apropiación cultural o los calvos. Al final la conclusión ha sido esta: "Tienes que dimitir, lo están pidiendo en Twitter".

Mujeres libres para hacer lo que les da la gana

Para las "mujeres que se masturban con piedras y con esquinas de mesa", dijo Anna R. Costa mientras recogía su premio como creadora de Arde Madrid. Una de las protagonistas de la serie, Inma Cuesta, también quiso acordarse de todas las mujeres que vivieron en la sombra. "Para que nunca nadie más nos diga lo que podemos y lo que no podemos hacer", dijo para terminar su discurso. Tampoco quiso olvidarse la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos, María Guerra, que reivindicó que, pese a la presencia de Vox, "la lucha sigue".

José Luis Cuerda, emocionado y nostálgico

El director de Amanece que no es poco ha recogido el Feroz de honor de la mano de Alejandro Amenábar, su apadrinado en la industria cinematográfica y al que le produjo sus primeras películas. El cineasta, de 71 años, ha reconocido que tenía "muy mal día y estaba muy confuso". Cuerda se ha mostrado muy emocionado y agradecido por el galardón, aunque no ha perdido el sentido del humor. "Solo deciros una última cosa: echo de menos el león de la Metro-Goldwyn-Mayer", ha dicho antes de abandonar el escenario.

El discurso contra la gordofobia de Brays Efe

"Soy el gordo de Tu cara me suena". Brays Efe fue el encargado de presentar los premios Feroz al Mejor Tráiler y Mejor Cartel, y aprovechó su intervención para hablar de la gordofobia en la industria del cine y la televisión. "Tendemos a pensar que es imposible que una persona guapa sea gorda y eso se llama gordofobia", ha continuado, mientras ha reclamado más papeles para actores gordos, por algo más que ser gordos. "Los hidratos de carbono no tienen nada que ver con el talento".

El vino, el verdadero protagonista

"Yo no estoy en condiciones, he bebido demasiado" dijo Paco León, pero no ha sido el único. "Menudo cebollón voy a cogerme", bromeó Anna Castillo al recoger el premio a Mejor actriz de reparto de serie, el segundo de la noche. Ingrid García-Jonsson recordó el estado en el que estaban subiendo los galardonados al escenario: "Este contenedor es para reciclar las botellas que os estáis bebiendo, que vaya tela cómo estáis subiendo". La gala terminó con Paz Vega reconociendo que lo que más le apetecía era beber. "A ver si me tomo un copazo y se me pasa", espetó a los invitados antes de otorgar los galardones a Mejor película.

Los usuarios de Twitter también se han percatado del estado al que subían los ganadores de los premios.

Esta gala es la mayor exaltación del alcoholismo que he visto en mi vida. #PremiosFeroz2019 — Nacho (@Pieman815) 19 de enero de 2019

Se confirma que les ha encantado el vino a todos los comensales #PremiosFeroz2019 — Juan Martín Fdez. (@jumafe87) 19 de enero de 2019

Me encantan los #PremiosFeroz2019 porque están todos borrachisimos o fumadisimos — Thunder in the oak (@TroAsier) 19 de enero de 2019

Una gala de vergúenza. Actrices fumando. Presentador fumando. Paraguas desaparecidos. Seguridad ausente. Eso si. Vino que no falte. Bilbao quiere esto? De verdad? Vaya pluff de gala. #PremiosFeroz2019 — alfon (@athleticypunto) 19 de enero de 2019

esta gente va perjudicadisima ya que no les den más vino #PremiosFeroz2019 — elena☀️ (@helenblurryface) 19 de enero de 2019

Según pasa la noche, los discursos tienen menos coherencia. El vino está fluyendo #PremiosFeroz2019 — Beatrice (@beatricebennet) 19 de enero de 2019

Bilbao se merece una gala de los feroz más elegante. Y con menos vino.#PremiosFeroz2019 — Begoña Beristain (@begoberistain) 19 de enero de 2019