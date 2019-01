"Desconfía": la Policía alerta de un bulo que puede llegarte por Whatsapp

La Policía Nacional ha advertido en su cuenta de Twitter sobre un bulo que no es nuevo, pero que ha vuelto a las redes sociales y plataformas de mensajería como WhatsApp. Se trata de un mensaje falso que recorre internet desde hace años y que alerta sobre el "golpe del perfume".

Se trata de un mensaje en el que se cuenta que unos atracadores van puerta a puerta vendiendo perfumes. De esta manera querrían entrar a las diferentes viviendas para robar. "El otro día llamaron al timbre unos hombres para venderme unos perfumes, como no les abrí se enfadaron y me dijeron que solo por verlos no me iba a cobrar, pero de muy mala gana. Yo le contesté que no me interesaba y se enfadaron, llegando a decirme que soy un rata", dice el mensaje compartido por la Policía.

Luchamos contra los mensajes falsos que se viralizan sin control.

¡Corta la cadena!

Desconfía si desconoces al remitente original.

En este caso, sólo pretende alarmar⤵️ pic.twitter.com/TMZ8irXcmE — Policía Nacional (@policia) 20 de enero de 2019 Además, el mensaje va acompañado de otras anécdotas donde se podría haber actuado de la misma forma: "A una amiga la durmieron en el baño del cine Kinépolis y le robaron. No recuerda nada, tan solo que una señora le dio a oler un perfume".

Al tratarse de mensajes falsos, la Policía ha pedido en su cuenta de Twitter que se corte la cadena cuando lo recibes: "Desconfía si desconoces al remitente original".