Cómo organizar tu vida amorosa con el método de Marie Kondo

Conocer en persona a alguien es el equivalente romántico de sostener una prenda entre las manos para evaluarla. Puede que tu cita pinte bien en la aplicación, pero no puedes tomar una decisión sobre cómo te hace sentir algo o alguien hasta que no está frente a ti, según Emily Polak , psicóloga y emparejadora de Tawkify .

Es posible que tu vida amorosa esté regida por las aplicaciones para ligar, algunas buenas y otras terribles y llenas de fotos de penes . Utiliza una de las premisas básicas del KonMari : ¿De verdad me aporta felicidad esta aplicación? ¿He encontrado a alguna persona interesante o no he hecho más que descartar una ristra sin fin de opciones?

A no ser que vivas en una cueva, últimamente has tenido que oír hablar de Marie Kondo y su programa de Netflix ¡A ordenar con Marie Kondo! .

Deja atrás tus cargas y agradéceles a tus ex todo lo que han hecho por ti

En su programa, Kondo le pide a la gente que le dé las gracias a los objetos que van a tirar como muestra de aprecio. No hay que sacar los bolsos viejos del armario y tirarlos a la basura sin más, hay que apartarlos con cariño y darles las gracias por lo que te han aportado: "Has llevado muchas de mis cosas. Gracias, Michael Kors".

Lo mismo con los ex. Antes de volver a tener citas, resuelve los problemas que hayan podido quedar de tus relaciones pasadas para que no cargues con ellos en las siguientes. Puede que también quieras eliminar recordatorios digitales de tus ex (desinstalar fotos, dejar de seguiros en Instagram...).

Volver con un ex es como donar un jersey para comprar el mismo al día siguiente. No hay que recuperar las cosas de las que ya te has deshecho.

Luego, con el corazón más ligero, busca tu Ariana Grande interior y di: "Gracias y adiós. Ya puedo empezar algo nuevo".

Una advertencia: No permitas que los rescoldos de vuestra relación os hagan volver juntos. Volver con un ex es como donar un jersey para comprar el mismo al día siguiente. No hay que recuperar las cosas de las que ya te has deshecho.

Comprométete a hablar con todos tus matches para que tu chat no se convierta en un caos

En esencia, lo que de verdad quiere Kondo es que la gente piense en su tendencia a guardarlo todo y viva de manera más sencilla y feliz mediante una organización más sensata.

Esa tendencia a guardarlo todo puede invadir también el plano romántico. Si las notificaciones de tu Tinder te han desbordado, para un momento y piensa: ¿por qué deslizas el dedo tan alegremente? ¿Por verdadero interés o porque buscas un apaño rápido para tu aburrimiento o una subida de moral?

Con el objetivo de ordenar en mente, dale like solamente a las personas con las que de verdad te imagines en la vida real, recomienda Samantha Burns, asesora de relaciones y autora de Breaking Up & Bouncing Back.

"Comprométete a hablar con todas las personas con las que hagas match. De este modo, no acabarás con una enorme lista de pretendientes que desordene tus chats. Te obligas a prestar más atención al motivo por el que vas a deslizar hacia la derecha si sabes que vas a tener que hablar con todos", recomienda.