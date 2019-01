El jefe del Parlamento de Venezuela se declara presidente interino del país en plenas protestas contra Maduro

Venezuela es a estas horas una olla a presión. El jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se ha proclamado presidente del país, en el marco de las manifestaciones opositoras que se han celebrado este miércoles en Caracas y otras ciudades contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

"Juro asumir formalmente las competencias de la Presidencia de Venezuela ", ha dicho Guaidó durante la protesta celebrada en Chacao, en el área metropolitana de Caracas, según ha informado el diario local El Nacional. Estados Unidos no ha tardado en reconocer oficialmente a Guaidó en el cargo de presidente: "Seguiremos responsabilizando al régimen ilegítimo de Maduro de cualquier amenaza a la seguridad de los venezolanos".

El presidente estadounidense ha animado a otros países a que sigan su ejemplo y reconozcan a Guaidó como legítimo mandatario del país caribeño. Canadá podría seguir los pasos de Estados Unidos, según informa Reuters citando a fuentes oficiales, aunque por el momento no ha habido un pronunciamiento oficial.

En España, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, también se ha apresurado a pedir al presidente Pedro Sánchez que España reconozca a Guaidó:

Alberto Garzón, el líder de IU, ha calificado el anuncio de Guaidó como un "golpe de estado" que "se ha gestado durante años" y ha deseado que "ojalá fracase también para que se preserve la paz y el diálogo y se rechace la injerencia externa capitaneada por el Gobierno de EE UU:

Miles de personas se han echado a las calles para expresar su respaldo a la 'hoja de ruta' ideada por el Parlamento para salir de la crisis política y humanitaria que sufre la nación caribeña.

Reuters

Esta crisis política se agudizó el pasado 10 de enero, cuando Maduro inició un segundo mandato que la oposición y gran parte de la comunidad internacional no reconocen porque consideran que es fruto de un proceso electoral fraudulento que culminó con la votación del 20 de mayo.

La Asamblea Nacional ha definido a Maduro como un "usurpador" del cargo y se ha arrogado el Poder Ejecutivo, pero hasta ahora no había declarado expresamente a Guaidó como nuevo presidente del país.

Pocas horas después del anuncio de Guaidó, la Casa Blanca le ha reconocido como presidente de Venezuela a través de un tuit:

President @realDonaldTrump has officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela.