Bob Pop asistió este miércoles a su sección habitual de Late Motiv dispuesto a desmontar el engaño de la "tiranía de la ideología de género". El crítico de televisión analizó en el programa de Andreu Buenafuente en Movistar+ qué es realmente ese concepto que algunos partidos han "importado y comprado fuera" y que han incorporado a su agenda política.

"A mí cuando estos machirulos hablan de la tiranía de la ideología de género me dan ganas de explicarles una cosa que a lo mejor no entienden: el machismo sí que es ideología de género. De hecho, es ideología de género mainstream. Todo lo demás es residual. El problema es que cuando aquí hablamos de ideología siempre decimos que algo es ideología cuando no forma parte de la ideología dominante", dijo el colaborador.

Para no dejar lugar a dudas tras una frase así, Bob Pop explicó a qué se refería exactamente con un ejemplo sencillo. Parece que todo se trata de hacer ruido: "Imagina que estás en casa y vives al lado de una central eléctrica que tiene un zumbido constante y a alguien en tu casa se le rompe una taza y dices 'uy, ha sonado un ruido'. No, ruido es el que tienes todo el rato, no el de la taza", relató.

Precisamente eso, el ruido, es lo que ocurre con la ideología de género, según el colaborador, que "es un ruido constante, pero solo identificamos como ideología aquello que en un momento suena como un ruido diferente".

Al hilo de la ideología de género, Buenafuente y Bob Pop acabaron hablando de la masculinidad tóxica, es decir, "del machismo que tiene que ver con esa ideología de género dominante". El presentador confesó que actualmente está haciendo lo mismo que muchos otros conocidos, revisar amistades de hace años porque ve en ellas esa toxicidad. "Ya no molan. No es que yo haya visto la luz, sencillamente he evolucionado y digo 'esto que me hacía tanta gracia hace 20 años no mola", reveló Buenafuente.

Esas amistades son "tíos que no quieren leer lo que pasa", gente que se enfrenta a "un trauma", el trauma de "la mudanza". Sin embargo, en lugar de darles sermones, Bob Pop cree que se podría hacer algo más útil con ellos: hacerles la mudanza. "Estás viviendo en un cuchitril lleno de mugre. Vamos a tirar todas las mierdas que tienes en tu casa y vamos a un lugar luminoso", explicó.