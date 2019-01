Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha concedido una entrevista al diario El País que se ha publicado este domingo.

En ella, Garamendi aborda las discrepancias que ha mantenido desde su llegada al cargo, hace dos meses sutituyendo a Juan Rosell, de la reforma laboral, de los Presupuestos y de la primera polémica que ha tenido en el seno de la CEOE: su remuneración de 300.000 euros.

Garamendi asegura que "los estatutos" de la organización "dicen que el presidente puede tener una retribución", que ha de ser aprobada por la junta directiva. "Y la ha aprobado".

Y considera "demagógico" que se cuestione su cuantía. Lo hace con la siguiente reflexión:

"Esto es la empresa privada. Yo soy empresario. No soy político. Represento a los presidentes de las empresas del Ibex. Ese debate es absurdo, no es un debate de CEOE. Es más, creo que es una retribución humilde en un ámbito empresarial de alto nivel. Mira dónde están las remuneraciones de cualquier empresa del Ibex de coste. Es un tema que me parece demagógico"